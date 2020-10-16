Taha’nın talebine Gürün kulak verdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sosyal medya aracılığıyla kendisinden tablet isteyen 5. sınıf öğrencisi Taha Topal’ın talebini yerine getirdi. Büyükşehir ekipleri, internet ve tableti Topal’a ulaştırdı.

Taha’yla internet üzerinden görüntülü görüşen Başkan Gürün, derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu ve bundan sonra Taha’nın uzaktan eğitimden geri kalmayacağını söyledi. Başkan Gürün, “Sosyal medyada gözleri geleceğe umutla bakan, sesinde kararlı, güçlü bir ifade bulunan ve en önemlisi kendine güvenen bir gencin videosunu izledim ve çok etkilendim” diye konuştu. Başkan Gürün’e teşekkür eden Topal da, ailesine, ülkesine hayırlı bir evlat olmak istediğini belirtti. Topal, en büyük hayalinin iyi bir polis olmak olduğunu dile getirdi.