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    HaberlerEge Haberleri ‘Tahrip ederek kalkınma olmaz’
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    16.03.2020 - 00:04 |

    ‘Tahrip ederek kalkınma olmaz’

    ‘Tahrip ederek kalkınma olmaz’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme ve Karaburunlu muhtarlarla bir araya geldi, “Tahrip ederek bir kalkınmayı kabul etmemiz mümkün değil. Koruyarak geliştireceğimiz bir turizm peşindeyiz” dedi. Ege Turizm Merkezi-Çeşme projesiyle ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la bir araya geldiğini belirten Soyer, “Bakan, projenin olmazsa olmaz hususlar taşımadığını, içinde birçok şeyi değiştirebileceklerini ve beraber çalışmayı arzu ettiklerini söyledi. Bu, bizim için değerli bir yaklaşım. Sonuçta ortada fizibilitesi, bütçesi tamamlanmış bir proje yok. Her şey fikir aşamasında. Çeşme Belediye Başkanımız da, ben de Çeşme’yi koruma konusunda netiz” dedi. Muhtarlar, sokak hayvanları, altyapı, kanalizasyon, ulaşım ve mezarlıklarla ilgili sorunlarını dile getirdi. İZBETON’un 298 bin metrekarelik alanda yaptığı yol çalışmalarının okullar kapanmadan tamamlanacağı vurgulandı. İZSU’nun Ovacık ve Alaçatı’da arıtma tesisi kuracağı, İZTAŞIT’ın Çeşme’ye gelmesi konusunda çalışmalara başlandığı belirtildi. 

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