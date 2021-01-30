Tahsin Yazıcı da sona doğru

Karabağlar Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir işbirliğiyle yaşama geçirdiği Tahsin Yazıcı Semt ve Kültür Merkezi, açılmaya hazırlanıyor. Yüzlerce kişi kapasiteli konferans, tiyatro ve düğün amaçlı salonları, kurs odaları, semt merkezi, taziye evi gibi birçok farklı işlevi barındıran tesiste çalışmalar son hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu yılın ilk yarısında tamamlanması planlanan tesiste incelemelerde bulundu. Projenin öngörülen tarihe yetiştirilmesi için ekiplerin planla ve dikkatli çalışmasını isteyen Selvitopu, “Bu öyle bir tesis ki, sadece ilçemize değil tüm İzmir’e hizmet verebilecek. Kapasitesiyle ve sunduğu olanaklarla, bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderecek” diye konuştu.