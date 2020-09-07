BİST1.0860.93EURO8.79-0.23USD7.43-0.02ALTIN462.570.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tahta kasaya dikkat!
    ABONE OL
    07.09.2020 - 00:01 |

    Tahta kasaya dikkat!

    İZMİR’DE, 1 Eylül itibarıyla av sezonunun açılması üzerine tezgâhlardaki balıklar da bollaştı.

    Tahta kasaya dikkat!

     Tahta kasaların içine balık konmaması gerektiğini kaydeden İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak, “2006 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, sergi veya taşıma amaçlı olarak tahta kasaların kullanımı yasak. Balıkların ya paslanmaz çelikten yapılmış ürünlere ya da plastikten yapılmış kaplara koyulması gerekiyor. Tahta ıslanıyor ve mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştırıyor” dedi. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Eylül Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Eylül Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu

    Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu

    Sıradaki Haber