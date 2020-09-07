Tahta kasaya dikkat!

Tahta kasaların içine balık konmaması gerektiğini kaydeden İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak, “2006 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, sergi veya taşıma amaçlı olarak tahta kasaların kullanımı yasak. Balıkların ya paslanmaz çelikten yapılmış ürünlere ya da plastikten yapılmış kaplara koyulması gerekiyor. Tahta ıslanıyor ve mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştırıyor” dedi.