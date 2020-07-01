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    HaberlerEge Haberleri Tahtalı Barajı çevresinde yapılaşmayla mücadele
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    01.07.2020 - 07:00 |

    Tahtalı Barajı çevresinde yapılaşmayla mücadele

    305 milyon metreküp rezerv hacmi ile İzmir’in en büyük su kaynağı Tahtalı Barajı havzasının korunması için yasalar çerçevesinde denetim ve önlemlerini sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, kaçak yapılaşmaya göz yummuyor.

    Tahtalı Barajı çevresinde yapılaşmayla mücadele

    Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planı gereği, Tahtalı Barajı’nın koruma alanı içinden geçen derelerin her iki yanında 100 metreye kadar yapı yasağı bulunduğu hatırlatan yetkililer, “Bugüne kadar, mutlak koruma alanı, kısa mesafeli koruma alanı ve dere mutlak koruma alanında 655 yapı yıkıldı. Şu anda ise tespit edilen yapılardan 32’sinin yıkımına başlandı. Son dönemde yapı kayıt belgesi alıp tarım arazilerini hobi bahçesine dönüştürme yönünde bir eğilim var ancak bakanlıklar belgenin baraj havzalarında geçerli olmadığı yönünde görüş bildiriyor. Yıkımlar, 1 milyon 200 bin kişinin ihtiyacını karşılayan kaynağın korunması, kentimize temiz ve sağlıklı su verilmesi açısından önemli” açıklaması yaptı.

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