Tahtalı Barajı çevresinde yapılaşmayla mücadele

Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planı gereği, Tahtalı Barajı’nın koruma alanı içinden geçen derelerin her iki yanında 100 metreye kadar yapı yasağı bulunduğu hatırlatan yetkililer, “Bugüne kadar, mutlak koruma alanı, kısa mesafeli koruma alanı ve dere mutlak koruma alanında 655 yapı yıkıldı. Şu anda ise tespit edilen yapılardan 32’sinin yıkımına başlandı. Son dönemde yapı kayıt belgesi alıp tarım arazilerini hobi bahçesine dönüştürme yönünde bir eğilim var ancak bakanlıklar belgenin baraj havzalarında geçerli olmadığı yönünde görüş bildiriyor. Yıkımlar, 1 milyon 200 bin kişinin ihtiyacını karşılayan kaynağın korunması, kentimize temiz ve sağlıklı su verilmesi açısından önemli” açıklaması yaptı.