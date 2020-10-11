‘Takas kararımız kamu yararına’

Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, “Çürük raporu bulunan huzurevi binasının Tire OSB yönetimine, Ege Üniversitesi kampüsü yapılması için tahsisi tamamen kamu yararlıdır. 20 bin m2’lik bu arazi karşılığında TOSBİ yönetimi tarafından belediyemize 20 bin m2’lik sanayi imarlı arsa verilecek ve bu takas sayesinde belediyemiz gelir elde edecektir” dedi. Başkan Duran’ın açıklamalar sonrası söz verdiği iddiaların sahibi MHP Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan ise “Tabandan gelen tepkiler” açıklaması yaptı.