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    25.08.2020 - 07:00 | | SELÇUK AKBAŞ DHA

    Takılar cansız gelin ve damada

    Sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartıyla düğünlere izin verilmesinin ardından Bodrum’da bir salon takı sırasında temas olmaması için manken gelin-damat uygulaması başlattı.

    Takılar cansız gelin ve damada

    Sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartıyla düğünlere izin verilmesinin ardından Bodrum’da bir salon takı sırasında temas olmaması için manken gelin-damat uygulaması başlattı. Yerel yönetimler uzmanı Esra Çelik ve işletmeci Caner Çelik çifti salona geldiklerinde girişte cansız gelin ve damadı görünce şaşırdı. Düğüne gelen konuklar da, gelin ve damada temas etmeden tebrik etti. Takı töreni de gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlerle yapıldı. Misafirler, uygulamadan memnun olduklarını ifade etti. 

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