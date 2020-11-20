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    20.11.2020 - 07:00 | | DHA

    Takım kadınlara emanet

    ÇEŞİTLİ kentlerinde kadın futbol takımlarında forma giyen Nagihan Akar (22) ve Sinem Saygan (18), Manisa Galatasaray Futbol Okulu’ndaki 100’e yakın sporcuyla tecrübelerini paylaşıyor.

    Takım kadınlara emanet

    ÇEŞİTLİ kentlerinde kadın futbol takımlarında forma giyen Nagihan Akar (22) ve Sinem Saygan (18), Manisa Galatasaray Futbol Okulu’ndaki 100’e yakın sporcuyla tecrübelerini paylaşıyor. Küçük yaşlardan beri top peşinde koştuğunu dile getiren Akar, “Kadınların erkekten fiziksel olarak üstün olmasa da, tamamen düşünce olarak üstün olduklarını düşünüyorum” diye konuştu. Futbol merakının erkek arkadaşlarıyla maç yaparken başladığını söyleyen Saygan da, “Bir anda kendimi maç yaparken buldum” dedi. l 

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