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    13.05.2020 - 07:00 | | Berke Mankır Milliyet

    Takım sayısı artabilir

    1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, bu sezon bir üst lige çıkma mücadelesi veren takımlar adına çözüm önerilerinin olduğunu belirtti, “En adaletlisi alt liglerde, takım sayılarının artırılması olacak” dedi

    Takım sayısı artabilir

    TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 1928 Bucaspor’da Başkan Cihan Aktaş, bu sezon bir üst ligin kapısını aralamak için uğraşan takımlarla ilgili önümüzdeki sezon uygulanacak çözüm önerilerinin ligdeki takım sayılarının artırılması olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Bölgesel Amatör Lig’de bulunan 11 grubun liderleri 3. Lig’e çıkarılsın. 3. Lig’de 3 grup bulunuyor. Her bir grubun ilk 5 takımı 2. Lig’e çıkarılsın. 2. Lig önümüzdeki sezon 2 değil 3 grup olarak oynansın. 2. Lig’in lider takımlarına ya da ilk 2 takımlarına direkt olarak 1. Lig şansı tanınsın. 1. Lig’den de 4 takım Süper Lig’de boy göstersin” önerisini paylaştı. Sundukları teklifin altyapıya da katkı sağlayacağını belirten genç Başkan, “Pandemi sürecinin ardından altyapının önem kazanacağı konuşuluyor. Bizim sunduğumuz öneri, altyapıları da destekler nitelikte. Yerli oyuncularımıza önem vereceksek bu şekilde verebiliriz. Profesyonel liglerde daha çok takım olması demek daha çok oyuncu olması demek. Eğer teklifimiz uygulanırsa, gençlerimizin önünün açılacağını düşünüyorum” dedi.

    ‘Rakiplerimiz de destekliyor’

    Buldukları öneriye 3. Lig’deki takımlarından yüzde 90 oranında destek gördüklerini vurgulayan Aktaş, “Lider ve Play Off hattındaki takımlar, oynamadan direkt olarak bir üst lige çıkacakları için bu öneriye sıcak bakıyor. Orta sıradaki takımlar da sağlık açısında oynamak istemedikleri için olumlu yaklaşıyor. Düşme potasındakiler ise düşmeyecekleri için bize destek veriyor. Bu öneriyle hiçbir takıma haksızlık olmayacağını düşünüyorum” dedi. İngiltere ve Fransa gibi dünyanın önde gelen liglerindeki takım sayılarına da dikkat çeken Aktaş, profesyonel liglerdeki takımların da sayılarının artabileceği ifadelerinde bulundu.

    20 takım olabilir

    Liglerdeki takım sayılarının artmasının olumsuzluğa sebep olacağı anlamına gelmediğini belirten Aktaş, “İngiltere ve Fransa’daki liglerde 20 veya daha fazla takım var. Örneğin Süper Lig’de 18 takımımız bulunuyor. Bizim liglerimizdeki takım sayılarını artırmak olumsuz bir durumu ifade etmiyor. Gerekirse ve önümüzdeki senelerde eskiye dönmek istenirse TFF, düşen takım sayısını yüksek tutabilir” ifadelerine yer verdi.

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