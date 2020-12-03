Takımcı ile duygusal yolculuk

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) bünyesinde 100.8 frekansıyla yayın yapan Radyo Ege Kampüs’te, müzikli dinleti tarzında hazırlanan program, Takımcı’nın kendine özgü sunumu ve naif sesiyle dinleyenleri duygusal bir atmosferde yolculuğa çıkaracak.