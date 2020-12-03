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    HaberlerEge Haberleri Takımcı ile duygusal yolculuk
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    03.12.2020 - 00:01 |

    Takımcı ile duygusal yolculuk

    Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı, “Şarkılarla Duygulara Yolculuk” programıyla yarın saat 22.00’de dinleyenlerinin karşısına çıkıyor.

    Takımcı ile duygusal yolculuk

    Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) bünyesinde 100.8 frekansıyla yayın yapan Radyo Ege Kampüs’te, müzikli dinleti tarzında hazırlanan program, Takımcı’nın kendine özgü sunumu ve naif sesiyle dinleyenleri duygusal bir atmosferde yolculuğa çıkaracak.

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