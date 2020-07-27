Yumlu, takımın ligde kalmasında en büyük pay sahibinin oyuncular olduğunu belirtti. Yumlu, “Kulüplerin karakterli oyuncu seçimi yapması gerekiyor. Özellikle yabancı oyuncularda dikkatli olunmalı. 1 maaşını alamadığında seni bırakıp gidebiliyorlar. Biz Türkler olarak karakterimizi sahaya koyuyoruz. Bizim de 7-8 aydan daha fazladır para aldığımız yok. Biz takımı sahiplendik. Biz bu takımı ligde tutabilmek için savaştık. Sonunda ne olursa olsun bu takım ligde kaldı. Daha önce Denizlispor’da devam etme kararım vardı. Ama şu an kafam çok karışık. Dinlenmem gerekiyor, çok yoruldum” ifadelerinde bulundu.