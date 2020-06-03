Altay’da Sportif Direktör Murat Uluç, 19 Haziran’da yeniden başlayacak lige ilk 2 hedefiyle hazırlandıklarını söyledi. Salgın sürecinde futbolcuların motivasyon kaybı yaşamadığını ifade eden Uluç, “Herkes tam konsantre, çok iyi motive olmuş durumda. İddialıyız. İlk 2 için çok şanslı oluruz. Kalan 6 haftada rakiplerimizle final maçları oynayacağız. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. İlk maçı galibiyetle geçmek çok önemli” diye konuştu. Önceliklerinin Play Off’u garantilemek olduğunu ancak ilk 2 şanslarının da sürdüğünü dile getiren Uluç, “Kendimizi şanslı görüyorum. Çocukların çalışmasından, azminden memnunuz. Hepsi üst düzeyde çalışıyor. Takımın havası yerinde” ifadelerini kullandı.