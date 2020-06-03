03.06.2020 - 07:00 |
‘Takımın havası yerinde’
Altay’da Sportif Direktör Murat Uluç, 19 Haziran’da yeniden başlayacak lige ilk 2 hedefiyle hazırlandıklarını söyledi.
Altay’da Sportif Direktör Murat Uluç, 19 Haziran’da yeniden başlayacak lige ilk 2 hedefiyle hazırlandıklarını söyledi. Salgın sürecinde futbolcuların motivasyon kaybı yaşamadığını ifade eden Uluç, “Herkes tam konsantre, çok iyi motive olmuş durumda. İddialıyız. İlk 2 için çok şanslı oluruz. Kalan 6 haftada rakiplerimizle final maçları oynayacağız. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. İlk maçı galibiyetle geçmek çok önemli” diye konuştu. Önceliklerinin Play Off’u garantilemek olduğunu ancak ilk 2 şanslarının da sürdüğünü dile getiren Uluç, “Kendimizi şanslı görüyorum. Çocukların çalışmasından, azminden memnunuz. Hepsi üst düzeyde çalışıyor. Takımın havası yerinde” ifadelerini kullandı.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.