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    HaberlerEge Haberleri ‘Takip ediyorum’
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    27.08.2020 - 00:06 |

    ‘Takip ediyorum’

    ‘Takip ediyorum’

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti, projeleri hakkında da geniş bir rapor sundu. Kılıçdaroğlu, Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin başarılarını takip ettiğini ifade etti.

    Açılışa davet

    ‘Takip ediyorum’

    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, projelerini anlatmak ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret eden Başkan Aksoy, kendisini 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde hizmete sunulacak Ahmet Kaya Parkı açılışına davet ettiğini açıkladı.

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