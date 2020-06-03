Taksici, araç kiralama uygulamasına tepkili

200 araçla hizmete giren uygulamanın işlerine darbe vurduğunu belirten Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, “Uygulamadaki fiyatların daha yüksek tutulmasını ya da belediye desteğinin sona erdirilmesini talep ediyoruz. Uygulamadaki araç sayısı artarsa ekmeğimiz daha da küçülecek. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz” dedi. Yaklaşık 25 yıldır taksi şoförlüğü yapan taksi sahiplerinden Sezgin Özdemir ise, “Taksici esnafına sorulmadan yapıldı. Şoför maliyeti olmadan böyle bir taşımacılık yapılması yanlış” diye konuştu.



