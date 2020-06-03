03.06.2020 - 07:00 | | AHMET TURHAN ALTAY DHA
Taksici, araç kiralama uygulamasına tepkili
İZMİRLİ taksiciler, özel bir araç kiralama firması ile Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü’nün ortaklığıyla hayata geçirilen dakikalık araç kiralama uygulamasının kendilerini mağdur ettiğini iddia etti.
200 araçla hizmete giren uygulamanın işlerine darbe vurduğunu belirten Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, “Uygulamadaki fiyatların daha yüksek tutulmasını ya da belediye desteğinin sona erdirilmesini talep ediyoruz. Uygulamadaki araç sayısı artarsa ekmeğimiz daha da küçülecek. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz” dedi. Yaklaşık 25 yıldır taksi şoförlüğü yapan taksi sahiplerinden Sezgin Özdemir ise, “Taksici esnafına sorulmadan yapıldı. Şoför maliyeti olmadan böyle bir taşımacılık yapılması yanlış” diye konuştu.
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