Taksiciler acil yardım bekliyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, Hükümet’e çağrıda bulundu. Anık, koronavirüs nedeniyle taşıma sektörünün daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşadığını açıkladı. Hükümete ilk etapta sunulan desteklerden dolayı teşekkür eden Anık, şöyle konuştu:

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“Kısa çalışma ödeneği için başvurduk, üyelerimizi de bu haktan yararlanmaları için uyardık. Ancak daha çok yardıma ihtiyacımız var. Akaryakıtta KDV ve ÖTV alınmamasını istemiştik. Tek-çift plaka uygulaması, sokağa çıkma yasakları ve genel olarak işlerin azlığı nedeniyle ciddi oranda gelir kaybına uğrayan taksici esnafımıza hem ucuz akaryakıt imkanı sağlanmalı hem de nakit desteği yapılmalı. Mesleğimiz gereği bu zor günlerde bile sağlık ve emniyet çalışanları gibi günün 24 saati kesintisiz hizmet sunan taksicilere acil yardım eli uzatılmasını bekliyoruz.”