Taksiciler, ÖTV beklentisinde...

Anık, Sertel’e taksici esnafının ÖTV muafiyetinin yeniden uygulanmasını beklediğini söyledi, “Virüs nedeniyle 2.5 ay iş yapamadık. Normalleşme süreciyle birlikte işlerimiz biraz toparlandı ancak yine de eski günleri çok arıyoruz. Bu süreçte sıfır kilometre araç fiyatlarında aşırı bir artış yaşandı. Bizler de 4-5 yılda bir araçlarımızı yenilemek durumundayız. 4 yıl önce uygulanan ÖTV muafiyetinin ikincisini bekliyor ve hükümetten talep ediyoruz” dedi. Sertel de, “Tüm sektörlerin sorunlarına ayrı ayrı çözümler üretilmeli” diye konuştu.