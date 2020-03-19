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    HaberlerEge Haberleri Taksicilerden büyük mücadele
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    19.03.2020 - 07:00 |

    Taksicilerden büyük mücadele

    İzmir’de taksileri koronavirüsten uzak tutmak için seferberlik ilan edildi.

    Taksicilerden büyük mücadele

    İzmir’de taksileri koronavirüsten uzak tutmak için seferberlik ilan edildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın başlattığı 25 gün etkili özel ilaçlarla dezenfeksiyon işlemine Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı gezici ekipler, kent merkezindeki tüm taksileri ve durakları ücretsiz olarak ilaçlamaya başladı.
    Oda Başkanı Celil Anık, vatandaşların taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini söyledi, “7 gün 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti sunduğumuz taksiler düzenli olarak ilaçlanacak. Bu tedbirler sayesinde hastalığın kontrol altına alınmasını, kimsenin zarar görmemesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

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