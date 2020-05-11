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    HaberlerEge Haberleri Taksicilerden hijyen projesi
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    11.05.2020 - 00:04 |

    Taksicilerden hijyen projesi

    Taksicilerden hijyen projesi

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, halk sağlığı açısından önemli bir adım attı. Ticari araçların koronavirüse karşı düzenli olarak temizlenmesini  sağlayacak dezenfeksiyon tünelleri kurulması için proje hazırlayı İzmir Kalkınma Ajansı’na (İZKA) başvurdu. İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası da proje ortağı olarak yer aldı.

    Üç noktaya kurulacak

    Taksilerin haftada bir kez dezenfekte edilmesinin zorunlu hale getirildiğini belirten oda Başkanı Celil Anık, “Proje ile İzmir’in üç ayrı yerine, araç dezenfeksiyon tüneli kurmak istiyoruz. Hem taksilerin hem de minibüslerin iç ve dış dezenfeksiyonları bu noktalarda gerçekleştirilecek. Böylece İzmirlilere ve şoförlerimize daha güvenli yolculuk ortamı sağlamış olacağız” dedi.

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