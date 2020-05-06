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    06.05.2020 - 07:00 | | İZMİR AA

    Taksicilerden teşekkür

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, taksilerdeki tek-çift plaka uygulamasına son verilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

    Taksicilerden teşekkür

    Anık, Erdoğan’ın, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasının açıklamasını anımsattı. Kararın, İzmir’de de sevinçle karşılandığını dile getiren Anık, şunları kaydetti:
    “Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerde hayata geçirilen tek-çift plaka uygulaması esnafımızın fedakarlığıyla yürütüldü. İzmir’deki taksi duraklarında tek-çift plaka dağılımının eşit olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşandı. Salgında iyileşme belirtilerinin ortaya çıkması üzerine İzmir, İstanbul ve Ankara’daki meslek örgütü temsilcileri olarak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu nezdinde hükümetimize başvurduk, uygulamanın sona erdirilmesini talep ettik. Sesimiz duyuldu, bu nedenle teşekkür ediyoruz.
    Hayat normale döndükçe esnafımız için de zor günler geride kalacak. Bu süreci sağlıklı ve sağlam olarak atlatıp ülkemizin eski günlerine en kısa zamanda dönmesini temenni ediyoruz.” l

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