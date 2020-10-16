Takside temassız ödemeye ilgi büyük

Esnaf-kamu işbirliğiyle hayata geçirilen “EnTaksi İzmir” büyük ilgi görüyor. İnternetten taksi çağırma, şoförü puanlama, temassız ödeme gibi birçok yeniliğe sahip uygulama, taksi kullanıcılarının memnuniyetini artırdı. Uygulamanın kent merkezindeki 2 bin 823 taksinin tamamına kazandırıldığını açıklayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, “Kredi kartıyla temassız ödemenin de başlamasıyla EnTaksi İzmir’e ilgi daha da arttı. Bildirilen eksikler ve öneriler ışığında yazılımda güncellemeler yaparak uygulamayı daha kullanışlı hale getiriyoruz” dedi.