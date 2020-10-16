85,65BİST1.1800.00EURO9.300.05USD7.940.12ALTIN486.890.67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Takside temassız ödemeye ilgi büyük
    ABONE OL
    16.10.2020 - 07:00 |

    Takside temassız ödemeye ilgi büyük

    Esnaf-kamu işbirliğiyle hayata geçirilen “EnTaksi İzmir” büyük ilgi görüyor.

    Takside temassız ödemeye ilgi büyük

    Esnaf-kamu işbirliğiyle hayata geçirilen “EnTaksi İzmir” büyük ilgi görüyor. İnternetten taksi çağırma, şoförü puanlama, temassız ödeme gibi birçok yeniliğe sahip uygulama, taksi kullanıcılarının memnuniyetini artırdı. Uygulamanın kent merkezindeki 2 bin 823 taksinin tamamına kazandırıldığını açıklayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, “Kredi kartıyla temassız ödemenin de başlamasıyla EnTaksi İzmir’e ilgi daha da arttı. Bildirilen eksikler ve öneriler ışığında yazılımda güncellemeler yaparak uygulamayı daha kullanışlı hale getiriyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat

    TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Arama çalışması 58 gün sonra yeniden başladı

    Arama çalışması 58 gün sonra yeniden başladı

    Sıradaki Haber