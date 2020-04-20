Taksiler güvende

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm taksileri uzun süre etkili kimyasallarla bir ayda ikinci kez dezenfekte ediyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da temin ettiği maskeleri esnafa veriyor. Hem şoförlere hem de taksi kullananlara daha güvenli ve sağlıklı yolculuk ortamı sağlanıyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, vatandaşın taksilere gönül rahatlığıyla binelebileceğini bir kez daha hatırlattı. Anık, “Başta Büyükşehir Başkanınımız Tunç Soyer’e, Genel Sekreter Buğra Gökçe’ye ve yardımcısı Yıldız Devran’a şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan, yolcularımızın ve şoförlerimizin sağlığı için mücadelemize katkı koyan ilçe belediyelerimizin yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Esnafımız adına hepsine minnettarız” dedi.