Taksiler her hafta dezenfekte ediliyor

İzmir’de taksileri koronavirüsten uzak tutmak için başlatılan seferberlik aralıksız sürüyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Oda’nın Karabağlar’daki hizmet binası önünde mesai günlerinde taksileri ilaçlıyor. Ayrıca Oda’ya bağlı gezici ekipler de durak durak gezip dezenfeksiyon gerçekleştiriyor. Günde ortalama 500 olmak üzere İzmir merkezindeki 2 bin 823 taksi her hafta düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Kesintisiz hizmet

Vatandaşın taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini söyleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Başkanımız Tunç Soyer’e, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe’ye, Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran’a ve Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel’e şükranlarımızı sunuyoruz. 7 gün 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti sunduğumuz taksiler düzenli olarak ilaçlanacak. Bu tedbirler sayesinde hastalığın kontrol altına alınmasını, kimsenin zarar görmemesini temenni ediyoruz” diye konuştu.