BİST1.034-5.26EURO8.58-0.32USD7.22-0.07ALTIN479.993.94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Taksiler her hafta dezenfekte ediliyor
    ABONE OL
    07.08.2020 - 00:04 |

    Taksiler her hafta dezenfekte ediliyor

    Taksiler her hafta dezenfekte ediliyor

    İzmir’de taksileri koronavirüsten uzak tutmak için başlatılan seferberlik aralıksız sürüyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Oda’nın Karabağlar’daki hizmet binası önünde mesai günlerinde taksileri ilaçlıyor. Ayrıca Oda’ya bağlı gezici ekipler de durak durak gezip dezenfeksiyon gerçekleştiriyor. Günde ortalama 500 olmak üzere İzmir merkezindeki 2 bin 823 taksi her hafta düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

    Kesintisiz hizmet

    Vatandaşın taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini söyleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Başkanımız Tunç Soyer’e, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe’ye, Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran’a ve Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel’e şükranlarımızı sunuyoruz. 7 gün 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti sunduğumuz taksiler düzenli olarak ilaçlanacak. Bu tedbirler sayesinde hastalığın kontrol altına alınmasını, kimsenin zarar görmemesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

    İstanbul'da ekonomi zirvesi yapıldıBeşiktaş'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Deniz Tarağı nedir, nasıl yapılır? Deniz Tarağı nasıl yenir? İşte tarifi ve malzemeleri

    Deniz Tarağı nedir, nasıl yapılır? Deniz Tarağı nasıl yenir? İşte tarifi ve malzemeleri

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması

    Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması

    Sıradaki Haber