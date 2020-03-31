Taksilerde yeni dönem başladı

Dün gece saat 00.01’den itibaren İzmir’de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidildi. Dün saat 00.01’den saat 23.59’a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıktı.

Ardından plakasının son hanesi çift sayı olan ticari taksiler trafiğe çıkacağı belirtildi. İzmir’de toplamda bin 400 taksinin görevde olduğunu aktaran İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erkan Özkan, “Esnafımızdan da böyle bir talep vardı. Zaten biz kendi içimizde gruplara ayrılıp o şekilde çalışmaya başlamıştık. Ama bunun resmi uygulamasına geçilmesi çok yerinde oldu” dedi. Kentte görev yapan taksicilerde memnun olduklarını söyledi. Lozan Taksi Durağı’nda çalışan Yılmaz Arslan, “Mal sahipleri olarak durak başkanları vasıtasıyla dernekten talepte bulunmuştuk. 10-15 gündür sabah saat 10-11’de sefere kalkıp gece araçlarımızı kapatıyorduk. Uygulamanın faydasını gördüm” dedi.