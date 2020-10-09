Talat Papatya’dan çocuklara tam destek

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, geçen hafta ilk kez düzenlenen İzmir Maratonu’nda çocuklar için koştu. Yaklaşık 10 kilometre yol kateden Papatya, Koruncuk Vakfı adına 100 bin liradan fazla bağış elde etti. Urla’da faaliyet gösteren Koruncuk Vakfı’ndaki çocuklara büyük destek sağlayan Papatya, “Tüm bağışçılara destekleri için teşekkür ediyorum. Göztepe Spor Kulübü olarak hepimizin sosyal sorumluluk hassasiyetleri var. Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli Hanım da koşuda yer alıp çocuklarımıza destek verdi. Çocuklarımıza destek olmayı sürdüreceğiz” dedi. Öte yandan Göztepe’nin altyapı patentli oyuncusu Yalçın Kayan, bu sezon Teknik Direktör İlhan Palut’un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Sarı kırmızılıların göz bebeği olup 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk 4 maçın tamamında sahaya ilk 11’de çıktı. Özellikle İlhan Palut’un göreve gelmesiyle forma rekabetinde başarılı olan Yalçın, toplam 12 maçta kendini gösterdi.