18.06.2020 - 00:02 |
Talatpaşa daha güvenli olacak
Büyükşehir, şehrin yaya trafiğinin yoğun yerlerinden Alsancak Talatpaşa Bulvarı’nın Kıbrıs Şehitleri Caddesi kısmında yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlamak için Avrupa’daki örneklerine benzer bir yaya platformu yapıyor. Turan Güneş Parkı da kentlilerin nefes alıp dinlenebileceği şekilde düzenlenip ağaçlandırıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Libya dönüşü önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Sarrac ile görüştük, bakanlar ile görüştük. Oradaki tüm kahramanlarımız görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.