Talatpaşa daha güvenli olacak

Büyükşehir, şehrin yaya trafiğinin yoğun yerlerinden Alsancak Talatpaşa Bulvarı’nın Kıbrıs Şehitleri Caddesi kısmında yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlamak için Avrupa’daki örneklerine benzer bir yaya platformu yapıyor. Turan Güneş Parkı da kentlilerin nefes alıp dinlenebileceği şekilde düzenlenip ağaçlandırıldı.