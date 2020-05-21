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    HaberlerEge Haberleri Talatpaşa’da işler yoğun!
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    21.05.2020 - 00:04 |

    Talatpaşa’da işler yoğun!

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Talatpaşa Bulvarı’nda yağmur suyu hattı imalatına başladı.

    Talatpaşa’da işler yoğun!

    Projeyi engelleyen kanalizasyon hattının taşınması için bulvar tamamen kazıldı. Bulvarda yaşama geçirilecek olan, yükseltilmiş yaya geçişi projesi öncesinde İZSU Genel Müdürlüğü, çalışma alanında kalan yağmur suyu hattının üretimine başladı. Yağmur suyu kanalıyla çakıştığı için başka bir noktaya taşınması gereken kanalizasyon hattı için de 4 günlük kısıtlama süreci değerlendirildi. İZSU ekipleri, Talatpaşa Bulvarı’nın Kıbrıs Şehitleri Caddesi’yle kesiştiği bölgeyi tamamen kazdı. Yağmur suyu hattı imalatının, Ramazan Bayramı öncesi bitirilmesi planlanıyor.

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