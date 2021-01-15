Talep ve şikayetler artık BİP’ten alınacak

Pamukkale Belediyesi, haberleşme uygulamalarından BİP’e katıldı. Vatandaşlar şikayetlerini 0 552 282 20 20 nolu hattan iletebilecekler. Whatsapp’ın, Türkiye’deki kullanıcılara 8 Şubat’a dek gizlilik ilkelerini onaylanması şartı koşmasının ardından böyle bir karar alındığı belirtildi. 2020 yılında, ihbar hattına şikayet ve taleplerini bildiren yaklaşık bin 500 Pamukkalelinin sorununa ivedilikle cevap verildi.