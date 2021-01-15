BİST1.5470.00EURO8.96-0.08USD7.370.14ALTIN437.33-0.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Talep ve şikayetler artık BİP’ten alınacak
    ABONE OL
    15.01.2021 - 07:00 |

    Talep ve şikayetler artık BİP’ten alınacak

    Pamukkale Belediyesi, haberleşme uygulamalarından BİP’e katıldı. Vatandaşlar şikayetlerini 0 552 282 20 20 nolu hattan iletebilecekler.

    Talep ve şikayetler artık BİP’ten alınacak

    Pamukkale Belediyesi, haberleşme uygulamalarından BİP’e katıldı. Vatandaşlar şikayetlerini 0 552 282 20 20 nolu hattan iletebilecekler. Whatsapp’ın, Türkiye’deki kullanıcılara 8 Şubat’a dek gizlilik ilkelerini onaylanması şartı koşmasının ardından böyle bir karar alındığı belirtildi. 2020 yılında, ihbar hattına şikayet ve taleplerini bildiren yaklaşık bin 500 Pamukkalelinin sorununa ivedilikle cevap verildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gerçekler 42 yıl sonra ortaya çıktı

    Gerçekler 42 yıl sonra ortaya çıktı
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

    Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

    Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

    Bir günde 286 bin sağlıkçı aşılandı

    Bir günde 286 bin sağlıkçı aşılandı

    Sıradaki Haber