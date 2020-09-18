Talepler TBMM’de

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ahilik Haftası nedeniyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu’yu ziyaret etti. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahiliğin; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olduğunu ifade eden Kılıç, “Devletimiz pandemi günlerinde zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlarımızla dayanışma içerisinde olmalı ve onlara her türlü desteği vermelidir” dedi. Mutlu da Kılıç’a, salgın sürecinde yaşadıkları sıkıntıları ve beklentileri içeren kitapçık takdim edip desteklerini istedi. Esnafın zincir marketler ve döviz kuruna bağlı artan maliyetler nedeniyle yaşadığı mağduriyetleri bildiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:



“Virüs yasakları; okul kantinleri, kırtasiyeler, berberler, kuaförleri lokanta ve kahvehaneler batma noktasına geldi. Kontrollü olarak açılanlar ise eski işlerinin yüzde 50’sini dahi yapamıyor. 6 ay ödemesiz verilen kredilerin günü geldi ancak esnaf geri ödeyecek seviyeye gelemedi. Birçoğu kepenk indirmek üzere, günü kurtaran adımlar esnafı daha da borç batağına sokuyor. Yeni bir uzun vadeli ekonomik destek paketi üzerinde çalışılması, bunun da en az 2-3 yıl geri ödemesiz, faizsiz ya da düşük faizli maddi destek içermesi gerekiyor.”



İESOB’un KDV indirimiyle ilgili talepleri konusunda çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekleyen Kılıç, “TBMM Başkanlığı’na kırtasiyede KDV indirimini öngören kanun teklifimizi sunduk” dedi.



Kılıç’tan çağrı



CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, esnaf ve sanatkarlar adına Hükümet’ten şu taleplerde bulundu: Yanlarında çalışanların ödeyecekleri sosyal güvenlik primleri, pandemi nedeniyle yaşanan gelir ve ciro kayıpları dikkate alınarak 2020 yılı sonuna kadar devlet tarafından karşılanmalı. Kanunen işyerinin sahibi tarafından ödenmesi gerektiği halde, piyasadaki uygulama nedeniyle esnaf ve sanatkarlarımızca ödenen işyeri kira stopajı uygulamasına son verilmeli. Vergi ve esnaf sicil kaydı bulunan ve fiilen son üç yıl içinde işyeri açık olan esnaf ve sanatkarlara doğrudan nakit desteği sağlanmalı. Esnafı yaşat ki Ahilik yaşasın.



Oyunlar serbet bırakılsın



Kılıç, açılmasına rağmen iş yapamayan kahvehanelerde, gereken hijyen tedbirleri ve Kovid-19 önlemleri alınmak kaydıyla oyunların serbest bırakılabileceğini belirtti.