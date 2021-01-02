Taleplere anında çözüm

Çiğli Belediyesi, 2020 yılında vatandaşlardan gelen 24 bin 503 talebin 22 bin 713’üne çözüm üretti. Yüzde 92.69’luk bir başarı oranı yakaladı. Salgının ekonomiye olan olumsuz etkisinin hissedilir kılındığı bu süreçte, vatandaşlar en çok mutfak ihtiyaçları ve hijyen konularında destek talebinde bulundu. Kuru gıda, taze sebze, sıcak yemek ve kırtasiye ihtiyaçları başta olmak üzere kurban bağışı, tüp, hijyen paketleri ve bebeklerin temel ihtiyaçları konusunda vatandaşlara destek verildi. Vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde çözüme kavuşturmak adına hizmet binasının girişinde halkla ilişkiler, insan kaynakları, yazı işleri ve imar ve şehircilik müdürlüğü birimlerinden yetkililer bulunduran belediyenin uygulaması, şikayetlerde de ciddi düşüş yarattı.

ŞANTİYEDE KUTLAMA

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, günün erken saatlerinde belediye şantiyesine gitti, işçilerin yeni yılını kutladı. Pandemi sürecinde belediye çalışanlarının ciddi emek harcadığını belirten Başkan Gümrükçü, “Kovid-19 nedeniyle ailelerimizden, çevremizden birçok kişiyi kaybettik, tek tesellimiz şantiyemizde ve belediyemizde kaybın olmaması. 2021 yılının daha iyi geçmesini umuyoruz” dedi.