Talepleri dinlediler tek tek not aldılar

Yunusemre Belediyesi Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Kültür ve Sosyal İşler, Gençlik Spor ve Eğitim, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın Komisyonu üyeleri, Karaveliler, Muslih ve Örencik mahallelerini ziyaret etti. Belediyenin yatırımları ile yapılması planlanan projeleri inceleyen üyeler, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu, sorunların en kısa sürede çözüleceğini söyledi.