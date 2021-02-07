Taleplerin takipçisi

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    07.02.2021 - 00:01 |

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    Konaklama sektörünün sorunlarına ilişkin çözüm önerileri ile gelecek dönem öngörüleri, İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) online toplantısında masaya yatırıldı.

    Sezona hazırlık çalışmaları ile dış pazarlar ve iç turizmdeki durumların değerlendirildiği buluşmanın çok verimli olduğunu belirten İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, “Oda olarak, sektör temsilcilerinin beklentilerine yönelik bakanlıklar nezdinde girişimlerimiz olacak. Bu organizasyonun devamı niteliğinde ise, yurt ve misafirhaneler ile ilgili toplantı düzenlenecek” dedi.

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