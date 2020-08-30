Talih kuşu Gaziemir’de

Kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Engin Eren, “Çekilişin yapılacağı çarşamba günü saat 17.00 sıralarında bir müşterimiz geldi. Kendisini tanıyoruz. Emekli biri. Şans Topu oynamak istediğini söyledi. Ancak numaraları otomatik olarak makine verdi, kendisi oynamadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra da tekrar bayiye geldi. Kuponu okuttuk. Biz de büyük sevinç yaşadık. Kendisinin bir evi yoktu, oğluna da araba almak istiyordu. Herhalde kazandığı parayı o şekilde değerlendirir” dedi. Eren, geçen ekim ayında da Sayısal Loto’nun 1263’üncü çekilişinde de 2 milyon 19 bin liralık büyük ikramiyenin, kendi bayilerinden oynanan kupona çıktığını söyledi. l GÖKÇE ADAR DHA