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    HaberlerEge Haberleri Talihliye Dutlulu’dan esprili mesaj
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    03.01.2021 - 07:00 |

    Talihliye Dutlulu’dan esprili mesaj

    Yılbaşı çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet eti.

    Talihliye Dutlulu’dan esprili mesaj

    Yılbaşı çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet eti. 75 milyon lirası, satılmayan üç bilet nedeniyle Varlık Fonu’na kaldı, 25 milyon lira ise Manisa Akhisar’da satılan piyangoya vurdu.
    Büyük ikramiyenin Akhisar’a çıkması üzerine sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar 25 milyon lira daha zengin. Biletine büyük ikramiye çıkan üç beş milyon belediyeye atsın da hizmet edelim” dedi.
    Paylaşıma bazı tepkiler de geldi. “Asgari ücreti 3 bin 100 lira yaptığımızda duymayanlar şu espri amaçlı tweeti haber yapıyor” diyen Dutlulu, “Üzüntü verici” ifadesini kullandı.

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