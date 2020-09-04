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    04.09.2020 - 00:00 |

    ‘Talip varsa buyursun’

    Sürpriz bir şekilde olağanüstü kongre kararı alan Akhisarspor’da Başkan Fatih Karabulut, adaylık konusunda karar vermediğini söyledi.

    ‘Talip varsa buyursun’

    “Bu şartlarda aday olmayı düşünmüyorum” diyen Karabulut, “Meydan ortada. Yönetime talip varsa aday çıksın. Her kulüp gibi mali sıkıntılarımız var ama ligdeki rakiplerimiz Osmanlı, Bursa, Balıkesirspor’un içinde bulunduğu durumların yanında bizimki devede kulak. Tek isteğimiz bu takıma sahip çıkılması. Yalnız önümüzü görmek için destek istiyoruz” dedi.

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