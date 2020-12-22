Tam bir savaşçı

İzmir’de 7 ayda 2 kez koronavirüsü yenen hemşire Hatice Demir Savaş, herkesi kurallara uymaya çağırdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir merkezde hemşire olarak görev yapan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Savaş, nisan ayında rahatsızlanması üzerine eşi tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tetkiklerde akciğerlerinde Kovid-19’a bağlı tutulum tespit edilen Savaş, hastanede 10 gün tedavi gördü.

Evinde 3 hafta karantinada kalarak sağlığına kavuşan Savaş, kasım ayında nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetiyle yeniden hastaneye başvurdu.

‘Kimse hafife almasın’

Yeniden Kovid-19 teşhisi konan Savaş, hastalığı ailesine bulaştırmamak için İzmir Valiliği tarafından belirlenen öğrenci yurdunda 3 hafta karantinada kaldı. Hastalığın Türkiye’de ilk görüldüğü mart ayında itibaren önerilen tüm tedbirlere dikkat ettiğini belirten Savaş, “Hastalık bende nefes darlığı olarak kendini gösterdi. Daha sonraki süreçlerde ise kalp çarpıntılarım çoğaldı. Bu hastalığı o kadar ağır geçirdim ki artık hayatımın sonuna geldiğimi, çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi düşünmeye başladım. Nefesimin tıkandığı anlar oldu. Kimse ‘bu hastalık bana buluşmaz’ demesin. Herkes maske, mesafe ve temizliğine dikkat etsin” dedi.

3 ayda azalıyor

Akif Savaş da eşinin çok güçlü bir bünyesinin olduğunu kaydetti, “O bizim kahramanımız, hastalığını bulaştırmamak için günlerce bizi görmedi. Çok şükür artık sağlığına kavuştu, evimize döndü” diye konuştu. İKÇÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından ise, Kovid-19’u geçiren hastaların yeniden bu hastalığa yakalanma risklerinin bulunduğunu söyledi, “Herhangi bir enfeksiyon geçirdiğimizde vücudumuzda antikor yanıtları oluşmaktadır. Kovid-19 ile ilgili yapılan çalışmalarda antikor seviyelerinin 3 ay sonra azalmaya başladığı ortaya kondu. Hastalığı geçirmiş vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına hastalığı hiç geçirmemiş vatandaşlarımız gibi uymalı” şeklinde konuştu.