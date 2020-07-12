Tam kadro İngilizce

Anaokulu eğitiminin tüm eğitim dönemleri içinde en önemlisi olduğunun altını çizen Oğuzhan Özkaya Eğitim kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, “0-6 yaş, çocukların fiziksel gelişiminde en önemli yaşlardır. Buradan hareketle yönetim, öğretmen ve hizmetli kadrosunun tamamının da İngilizce öğrenmesi, geliştirmesi için üç ay önce hizmet içi eğitim başlattık. Üç İngilizce öğretmeni yanı sıra bir hizmetlimizin de anadili İngilizce” diye konuştu.