12.07.2020 - 00:02 |
Tam kadro İngilizce
Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Anaokulu’nda tüm kadrolara psikodramaya dayalı İngilizce eğitimi veriliyor.
Anaokulu eğitiminin tüm eğitim dönemleri içinde en önemlisi olduğunun altını çizen Oğuzhan Özkaya Eğitim kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, “0-6 yaş, çocukların fiziksel gelişiminde en önemli yaşlardır. Buradan hareketle yönetim, öğretmen ve hizmetli kadrosunun tamamının da İngilizce öğrenmesi, geliştirmesi için üç ay önce hizmet içi eğitim başlattık. Üç İngilizce öğretmeni yanı sıra bir hizmetlimizin de anadili İngilizce” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.