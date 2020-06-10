Tamirleri kendi atölyesinde yapıyor

Milas Belediyesi, çeşitli hizmetlerde kullandığı araçlarının bakım ve onarımlarını kendi atölyesinde yapıyor. Atölyede ayrıca belediye işlerinde kullanılan demir,profil ürünlerinin üretimi de gerçekleştiriliyor. Başkan Muhammet Tokat, büyük maliyetlerle yapılan tamirleri belediye atölyesinde hallederek külfetten kurtulduklarını belirtti.