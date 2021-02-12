Tanıtım çağrısı

Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MİTSO) Avrupa Birliği’nden (AB) Milas zeytinyağı için coğrafi işaret tescili almasının ardından ilk AB coğrafi işaret belgesini “Menteşe Som” markası ile üretici Ali Osman Menteşe aldı.

MİTSO Başkanı Reşit Özer’den, AB coğrafi işaret belgesi ile zeytinyağı şişelerinin üzerine yapıştırılacak AB coğrafi işareti hologramlarını teslim alan Menteşe, ürünün tanıtımı için tüm , Flos Olei’nin her yıl düzenlediği değerlendirmelere katılmalarını istedi. Menteşe, AB ülkelerine zeytinyağı ihracatı için kota engelinin de aşılması gerektiğini belirtti.

Özer de, “Sizler sayesinde Milas zeytinyağı çok daha iyi yerlere gelecek. Biz de üreticileri bilinçlendirip teşvik etmek için eğitim çalışmaları yapacağız” diye konuştu.