Tanıtım desteği şart

Milas zeytinyağının bugünkü durumu ve AB coğrafi işareti alınmasının ilçe ekonomisine getirecekleri değerlendirildi. MİTSO Başkanı Reşit Özer, zeytinyağının tanıtımına önem verilmesi gerektiğini belirtirken, Özcan da son yıllarda zeytin verimindeki düşüşe dikkat çekerek “Bunun nedenleri araştırılmalı” dedi. Milas zeytinyağına AB coğrafi işareti alınmasın bir başlangıç olduğunu sözlerine ekleyen Özer, “Sırada Milas yağlı zeytini de var. Milas zeytinyağının AB coğrafi işareti almasının tanıtımını çok iyi yapmalıyız. Öncelikle İzmir ve Bodrum karayolu kenarlarına modern satış yerleri yapmalıyız. Karayolları kenarlarına yapılacak yerel ürünlerin satış yerleri için belediyelerden de destek bekliyoruz” dedi.