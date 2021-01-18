Tapınaklar da çıkacak...

Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi denetimdeki çalışmalarda çok sayıda işçi ve arkeolog görev yapıyor. Projenin danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, Halikarnassos, modern yerleşmenin altında kaldığı için kalıntılarının büyük bir kısmının tahrip olduğunu ancak surların bir kısmının hala ayakta olduğunu belirtti. Bodrum otogarı ve sanayisi taşındığı zaman altındaki kalıntıların, stadyum ve diğer tapınakların gün yüzüne çıkacağını anlatan Diler, “Halikarnassos bence zamanının o büyük başkenti, bugünkü modern Halikarnassoslularla buluşacak. Bu çalışmanın asıl yararlanıcıları onlar olacaktır. Çalışmalar etap etap yapılacak. Daha sonra çevre düzenlemesi, alan sunumu, konservasyon çalışmaları şeklinde devam edecek” dedi. AKADEMİA Vakfı Başkanı Özay Kartal da “Halikarnassos’tan geriye kalan tüm değerlerimize sahip çıkmak istiyoruz” diye konuştu.