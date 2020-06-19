Taraftardan Sepil’e büyük destek

Göztepe’de taraftarlar, kulübün Katarlılara satılacağı haberlerini yalanyaşan Başkan Mehmet Sepil’e destek çıktı. Geçen yıldan sonra tekrar alevlenen satış veya başka bir gruba bir miktar hisse devri tartışmaları sonrası yönetim, yurt içi ve dışından kulübe talipler olduğunu doğrulayıp günümüz şartlarında büyümek için birleşme tekliflerine yeşil ışık yakarken, sosyal medya üzerinden bildiriler yayınlayan gruplar, Başkan Sepil’in yanında saf tuttu. Kulübü 2014 yılında Altınbaş Holding’ten devralıp takımı 14 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan, bu süreçte Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Gürsel Aksel Stadı’nı Göztepe’ye kazandıran Sepil’in büyük emekler verdiğini belirten taraftarlar, başkanın haberlerin ardından ağır eleştirilere maruz kalmaması gerektiği görüşünde birleşti. Taraftar gruplarının yayınladığı bildiride, “Zor yıllardan, dar yollardan geçtik de geldik diyebiliyorsak, umudumuzu ve direncimizi diri tutabiliyorsak, güvenilmeyen ülke futbolu ikliminde danışılmadan referans noktası oluyorsak, şehir temsiliyetinde bir rakibimiz kalmadıysa, kuşakları domine edip bayrağımız altında toplandıysak bu denklemin en önemli sabiti Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’dir. Mehmet Sepil önderliğinde başlayan Göztepe’nin gelişimi, bu süreci bizzat yaşayan Göztepeliler tarafından unutulacak, olağan görülecek ve normalleştirilecek bir süreç değildir” ifadelerine yer verildi.



‘Başkana inancımız tam’



Açıklamada, “Eksiler ile artıların karşılaştırıldığı ve sonucun tartışılmayacak kadar net olduğu bugün, dünler gibi nihayetinde Göztepemizi yücelten başka süreçlere bizi inandırıyor. Göztepe taraftarı, Göztepe başkanının tek gayesinin Göztepe’nin çıkarları olduğunu geçmişte onlarca kez görmüştür” cümleleri yer aldı. Diğer taraftar siteleri de yayınladıkları mesajlarla Başkan Mehmet Sepil’in sonuna kadar arkalarında olduklarını belirtti. Göztepe’de 6 yıldır başkanlığı yürüterek kulübe tesisleşme ve sportif başarı anlamında çağ atlatan Sepil, aynı zamanda Süper Lig Kulüpler Birliği’nde de başkanlığı yürütüyor.