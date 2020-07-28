Taraftarlar uyumadı

Turgutluspor taraftarları, takımlarının 2. Lig’e yükselmesinin ardından ilçedeki cadde ve sokaklara akın ederek Turgutlu’yu kırmızı siyaha boyadı. Ellerindeki bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı. Binlerce Turgutluspor sevdalısı Atatürk Bulvarı’nda toplanıp 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’ndan Koza Pazarı Meydanı’na kadar yürüdü. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak zaferi kutladı. Şampiyonluk sevincini abartan bazı taraftarlar, iş makinesinin kepçesinin üzerine çıktı. Kepçe üzerindeki kutlama, yürekleri ağza getirdi. Emniyet ekipleri, sık sık sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Taraftarların bir kısmı maske takarken birçok taraftar ise zafer coşkusuyla maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı.