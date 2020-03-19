‘Tarhana tüketin’

TÜRKİYE’DE koronavirüs vakalarının görülmesi sonrası salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların, yüzyıllık bir lezzet olan ve besleyiciliği ile bilinen tarhanaya ilgisi arttı. İzmir’in önde gelen tarhana üreticilerinden Kemal Çeltik, koronavirüsün ardından tarhanaya ciddi anlamda talep artışı olduğunu ifade etti, “Mayalanma yöntemiyle üretimi gerçekleştiriyoruz. Tarhana yapımında en az 10 besin giriyor. Özellikle A, B, C vitaminleri ile demir ve çinko gibi zengin mineraller içeriyor” dedi.