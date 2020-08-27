Tarihe altın dokunuş...

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, amaçlarının Altınova’nın tarihsel mimarisini ortaya çıkarıp, tarihsel sürecini irdelemek olduğunu belirtti. Başkan Ergin, Osmanlı dönemlerinden kalan tarihsel yapılarda yenileme çalışmalarını başlatmak için izlenecek yolu belirlemek için sık aralıklarla buluşacaklarını söyledi.



500 yıllık taşlar



Çok sayıda eserin toprak altında yattığını ve bunların gün yüzüne çıkarılması için geniş katılımlı bir ekip anlayışıyla çalışacaklarını vurgulayan Başkan Ergin, “Altınova mezarlığında toprak altında kalan çok sayıda 500 yıllık eski mezar taşlarının ortaya çıkarılmasıyla ilk adımı atıyoruz. Ardından Hacı Bayram Veli Camii etrafındaki yapıların bulunması ve Altınova’nın ilk tarihteki esas alanını gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bir program dahilinde, yakın tarihte yıkılan hamam, eski pazaryeri olarak bilinen camii önü etrafındaki yapılar günümüze kazandırılacak. Kent merkezinde özel mülkiyette olan hanın da tadilat ve restorasyonu için neler yapabiliriz, tüm bunları masaya yatırdık ve çalışmaların startını verdik” dedi.