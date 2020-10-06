Tarihe sahip çıkıyor

İzmir Valiliği ile Narlıdere Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek Yukarıköy Dış Cephe Restorasyon ve Sağlıklaştırma Projesi’nde çalışmalar başladı. Tarihi güzellikleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, 80 yapının dış cephe yenileme ve onarım çalışmaları aslına uygun olarak yapılacak. Pencere ve kapı dekorasyonları elden geçirilecek. Projeyi tanıtmak için Yukarıköy Meydanı’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Halk, bilgilendirildi; görüş ve önerileri alındı. Başkan Ali Engin, “Uzun süreden beri, hep burayı nasıl koruyabiliriz, güzelleştirebiliriz ve gelecek nesillere aktarabiliriz diye düşünüyorduk. Valiliğimizle yaptığımız protokol gereği projenin bütçesinin yüzde 60’ını Valiliğimiz, yüzde 40’ını da belediyemiz karşılayacak. Amacımız bu kültürel varlığın gelecek nesillere aktarılması ve Narlıdere’de yaşamaya devam etmesi” dedi.