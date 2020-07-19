Tarihi ağaca sahip çıktı

Başkan Ömer Günel’in moloz ve hafriyat konusundaki duyarlılığına teşekkür eden Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Öncelikle Meşelikuyu mevkiindeki anıt dişbudak ağacının etrafına, Kirazlı-Yaylaköy yolunun kıyısına ve Müjgan Şavkay Dağı olarak bilinen Kemerönü mevkiindeki doğal alanlara dökülen molozların temizlenmesini istedik. Üç alanda tertemiz oldu” dedi. Doğal alanlara sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Günel de, “Ekolojik alanlarımızı kimsenin tahrip etmesine ve kirletmesine izin vermemiz mümkün değil” diye konuştu.



AB’den hibe desteği



Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından başvuru süreci desteklenen ‘Otizmli Bireylerin Kovid-19 Sürecinde Yaşadığı Eğitim Kaybının Ebeveynlere Yönelik Uzaktan Eğitimlerle Giderilmesi’ AB’den 31 bin 500 lira hibe aldı.