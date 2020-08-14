‘Tarihi, aktığı nehrin yatağına döndürmeliyiz’

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Zeus Sunağı’nın Bergama’ya geri getirilmesi için harekete geçiyor. Başkan Tunç Soyer, “Bu girişimi sonlandırmak ve tarihi tekrar aktığı nehrin yatağın döndürmek bizim görevimiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Meclisi 2 bin 400 yıllık Asklepion Tiyatrosu’ndaki toplantısında Zeus Sunağı’nın anavatanı Bergama’ya geri getirilmesi için harekete geçme kararı aldı. Öneri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den geldi, Soyer’in teklifine Meclis tam destek verdi. Başkan Tunç Soyer, “Bu girişimi sonlandırmak ve tarihi tekrar aktığı nehrin yatağın döndürmek bizim görevimiz” dedi. Zeus Sunağı’nın parçaları 1800’lerde Almanya’ya kaçırılmıştı.

Zeus Sunağı’nın kente getirilmesi için yürütecekleri mücadeleye ilişkin yol haritasını da açıklayan Soyer, “Bugünden itibaren el birliği ile çalışmaya başlıyoruz. Hemen bir komisyon kuracağız. Tüm meclis üyelerimizin altına imza atacağı bir talep metni oluşturup hep birlikte Kültür ve Turizm Bakanımızı ziyaret edeceğiz” dedi.

Toplantıda konuşan, eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Zeus sunağının parçalarının 1864 ile 1878 yılları arasında 14 yıl boyunca Berlin’e kaçırılış hikayesini anlattı. Taşkın, bugün yılda bir buçuk milyon insanın ziyaret ettiği Zeus Sunağı’nın ait olduğu yere getirilmesi konusunda yeni bir atılım yapılmasının önemine dikkat çekti. Taşkın, bu konuda Başkan Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin sergileyeceği birlikteliğin konuyu gündeme taşıma açısından değerli bir adım oluşturacağını da sözlerine ekledi.

‘Şanlı günlere döndüreceğiz’

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum örgütlerimiz işbirliği ile Bergama’yı tarihteki şanlı günlerine göre döndüreceklerini söyledi.

CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Yaşadığımız bu toprakların bu coğrafyanın neler sunduğunu nasıl bir tarihi mekandan gelip geleceğe doğru gittiğimizi idrak etmemize vesile olacak bir anı yaşıyoruz. Meclis toplantımızın burada yapılıyor olması Bergama’nın tanıtımına büyük hizmet edecektir” dedi.

‘Gurur içindeyiz’

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Biz İzmir Büyükşehir meclis üyeleri olarak büyük mutluluk ve gurur içindeyiz. Çok özel bir kente hizmet etme fırsatı elimizde. Kültürü, tarihi, sosyolojisi ve insanları ile dünyanın en özel şehirlerinden biri. Bize emanet edilenleri bizden sonraki nesillere aynı şekilde emanet edeceğimizin sözünü veriyorum” diye konuştu. MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, meclis üyelerini hep birlikte çalışarak Bergama’nın tanıtımına katkı koymaya çağırırken, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç, “Bugün ülkemizin önemli ilçesinde tarihle iç içe toplantı yapıyoruz. Büyük Önder Atatürk’ün bu mekânı ziyaret etmesi ayrı bir güzellik. Burada alınacak kararların ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

120 DAKİKAYA ÇIKIYOR!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücret tarifesinde değişikliğe gidiyor. Önerge, Büyükşehir Meclisi’nin onayına sunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla toplu ulaşımda uygulanan 90 dakika aktarma sisteminin kaldırılacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Soyer, öngörülen değişiklikle 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılacağını, ikinci ve üçüncü binişlerden ise 0.50 lira ücret alınacağını söyledi. Soyer, tek binişlerde 10 kuruş indirim yapılacağını açıkladı.

Yeni sistem sayesinde toplu ulaşımdaki yolcuların yüzde 63’ünün daha ekonomik koşullarda seyahat edeceğini vurgulayan Soyer şunları kaydetti:

“Toplu ulaşım ücretlendirme sisteminde yapacağımız değişikle 90 dakika aktarma süresini 120 dakikaya uzatıyoruz. Tek biniş ücretinde 10 kuruş indirime giderek 3,56 liradan 3,46 liraya düşürüyoruz.”

22 ÜRETİCİYE 73 MANDA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küçük üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Köylülerin üreterek hem toprağında kalmasını hem de bölgeye ekonomik girdi sağlamayı hedefleyen Başkan Soyer, Kınık ve Bergama’da 22 üreticiye 73 manda hibe etti. Soyer, manda sütünden İzmir Mozerellası gibi katma değeri yüksek ürünler yapmayı ve bunu tüm dünyaya pazarlamayı amaçladıklarını söyledi.

Başkan Soyer, “Manda Yetiştiriciliğinin Yeniden Canlandırılması ve Desteklenmesi” projesi kapsamında Kınık’ın Dündarlı köyünde 12 üreticiye, Bergama’nın Dağıstan köyünde de 10 üreticiye toplam 73 manda hibe etti. Böylece İzmir’de üreticilere dağıtılan manda sayısı 198’e ulaştı. Soyer, manda besiciliğini, İzmir’den başlayarak ülke genelinde yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.