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    HaberlerEge Haberleri Tarihi Asansör’ü ayağıyla çağırdı
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    17.05.2020 - 00:04 |

    Tarihi Asansör’ü ayağıyla çağırdı

    Tarihi Asansör’ü ayağıyla çağırdı

    İZMİR’İN Konak ilçesindeki Tarihi Asansör’e gelen bir kadın, kabini çağırmak için tuşa ayağıyla bastı. Yaşanan bu anlar, başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. l HALİL İBRAHİM KARABIYIK DHA

    Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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