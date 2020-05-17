Tarihi Asansör’ü ayağıyla çağırdı

İZMİR’İN Konak ilçesindeki Tarihi Asansör’e gelen bir kadın, kabini çağırmak için tuşa ayağıyla bastı. Yaşanan bu anlar, başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. l HALİL İBRAHİM KARABIYIK DHA