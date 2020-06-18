18.06.2020 - 00:03 |
Tarihi binalar ödül getirdi
Yaşar Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Projesi desteğiyle devam eden “Yüzyıl ortası çok katlı konutların mekansal analizi ve sanal ortama 3 boyutlu aktarımı” çalışması, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş Yaklaşımlar Konferansı’nda en iyi bildirim ödülünü aldı
Karşıyaka’da 1950-80 döneminde yapılan apartman yapıları ile iç mekanlarının incelendiğini belirten İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice, “Projenin amacı; gelişen teknolojiyi mimariye katarak örneklem olarak seçilen yapıların iç mekanlarına odaklanarak modern mimari mirasın belgelenmesini ve korunmasını desteklemek, kalıcılığını sağlayarak kültürel mirasın sürekliliğini gerçekleştirmek. Ayrıca, bu yapılar için bir veri tabanı oluşturmayı da amaçlıyoruz” dedi.