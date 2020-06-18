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    HaberlerEge Haberleri Tarihi binalar ödül getirdi
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    18.06.2020 - 00:03 |

    Tarihi binalar ödül getirdi

    Yaşar Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Projesi desteğiyle devam eden “Yüzyıl ortası çok katlı konutların mekansal analizi ve sanal ortama 3 boyutlu aktarımı” çalışması, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş Yaklaşımlar Konferansı’nda en iyi bildirim ödülünü aldı

    Tarihi binalar ödül getirdi

    Karşıyaka’da 1950-80 döneminde yapılan apartman yapıları ile iç mekanlarının incelendiğini belirten İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice, “Projenin amacı; gelişen teknolojiyi mimariye katarak örneklem olarak seçilen yapıların iç mekanlarına odaklanarak modern mimari mirasın belgelenmesini ve korunmasını desteklemek, kalıcılığını sağlayarak kültürel mirasın sürekliliğini gerçekleştirmek. Ayrıca, bu yapılar için bir veri tabanı oluşturmayı da amaçlıyoruz” dedi.

     

    Komandolar Haftanin bölgesine inmeye devam ediyorMSB: Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor.
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