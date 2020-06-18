Tarihi binalar ödül getirdi

Karşıyaka’da 1950-80 döneminde yapılan apartman yapıları ile iç mekanlarının incelendiğini belirten İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice, “Projenin amacı; gelişen teknolojiyi mimariye katarak örneklem olarak seçilen yapıların iç mekanlarına odaklanarak modern mimari mirasın belgelenmesini ve korunmasını desteklemek, kalıcılığını sağlayarak kültürel mirasın sürekliliğini gerçekleştirmek. Ayrıca, bu yapılar için bir veri tabanı oluşturmayı da amaçlıyoruz” dedi.