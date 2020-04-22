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    HaberlerEge Haberleri ‘Tarihi canlandırma adımları sürecek’
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    22.04.2020 - 07:00 |

    ‘Tarihi canlandırma adımları sürecek’

    İzmir’in tarihi ticaret merkezi Kemeraltı’nın uzun uğraşlar sonrası UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesinin önemli olduğunu belirten Umart Mimarlık ailesinden Mahir Kaplan, “Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı, Konak Belediyesi ve TARKEM’in bu süreçteki emek ve katkısı yadsınamaz” dedi.

    ‘Tarihi canlandırma adımları sürecek’

    İzmir’in tarihi ticaret merkezi Kemeraltı’nın uzun uğraşlar sonrası UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesinin önemli olduğunu belirten Umart Mimarlık ailesinden Mahir Kaplan, “Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı, Konak Belediyesi ve TARKEM’in bu süreçteki emek ve katkısı yadsınamaz” dedi. Koruma uzmanı Kaplan, Geçici Liste’ye girme başarısını gösteren Kemeraltı’nda yeni bir yaşamın başlayacağını belirtti. Kendilerinin de bölgede tarihi canlandıran dokunuşlara devam edeceklerini söyleyen Kaplan, “Restorasyon çalışmalarına önem veriyoruz. “Çağın akışını değiştirecek bu pandemi ile birlikte, yeni bir hayata da başlamış oluyoruz” diye konuştu.

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